Jogadores do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Jogadores do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/05/2022 15:56

Rio - As atuações do zagueiro David Luiz pelo Flamengo não têm convencido o comentarista Felippe Facincani. Durante o "ESPN F90" desta quarta-feira, o jornalista criticou o desempenho do defensor na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal, na noite da última terça, e afirmou que seus erros podem tirar o Flamengo da Libertadores.

“Um dos lances do Sporting Cristal, o David Luiz está no meio-campo sozinho, com os três jogadores de defesa alinhados… É o que eu falo de senso de colocação. Um jogador desse pode tirar o time da Libertadores”, disse Facincani, que também apontou erro na escalação de Paulo Sousa.

“Gabigol é um cara que tem que estar lá (na área), ele o Pedro precisam chegar para finalizar. Ele não pode jogar tão longe do gol. Ainda sinto que o Flamengo está travado na ultrapassagem dos pontas. Quando joga o Isla, o Flamengo não existe pela lateral-direita, é um jogador de pouco recurso. A única coisa que o João Gomes não poderia tomar cartão amarelo, e tomou contra o Sporting Cristal. O psicológico é muito importante na Libertadores e para um trabalho bem sucedido. O Flamengo é um time com psicológico falho, é desconcentrado. Para mim, o trabalho do Paulo no Flamengo acabou! Não tem onde extrair mais!”, afirmou.