Brazil's Flamengo Chilean Mauricio Isla (C) celebrates after scoring against Peru's Sporting Cristal during their Copa Libertadores group stage football match, at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 24, 2022. MAURO PIMENTEL / AFP - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 24/05/2022 23:24 | Atualizado 24/05/2022 23:31

Rio - O Flamengo se despediu da fase de grupos da Libertadores com vitória. Na noite desta terça-feira, o Rubro-Negro superou o Sporting Cristal-PER por 2 a 1, no Maracanã. Madrid, contra, e Pedro, fizeram os gols do Rubro-Negro, enquanto Christofer Gonzáles marcou para os peruanos, com a colaboração luxuosa do goleiro Hugo Souza, que voltou a falhar.

Com o resultado, o time de Paulo Sousa termina na primeira colocação do Grupo H, com 16 pontos. Caso o River Plate não vença o Alianza Lima nesta quarta por pelo menos dois gols de diferença, o Rubro-Negro ficará com a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras.

As duas equipes iniciaram o jogo com uma postura dentro do esperado. O Flamengo, com o primeiro lugar do grupo já garantido, ocupava mais o campo de ataque, enquanto o Sporting Cristal apostou em uma defesa bem postada. Apesar de ter amplo domínio, o Rubro-Negro demorou a conseguir encontrar espaços por conta da forte marcação dos peruanos.

O time de Paulo Sousa só conseguiu criar chances reais de gol após a metade do primeiro tempo. Aos 29 minutos, David Luiz fez um lançamento longo e contou com um desvio na defesa para encontrar Isla invadindo a área. O chileno dominou e deu um toque sutil na bola, que passou por baixo das pernas do goleiro Alejandro Duarte e desviou em Madrid antes de entrar. Na súmula, gol contra do zagueiro.

Empolgado após marcar, o Flamengo ainda teve a chance de ir para o vestiário com mais um gol. No fim do primeiro tempo, Pedro deixou Lázaro na cara do gol com um lindo passe, mas o camisa 13 parou no goleiro Alejandro Duarte e o Rubro-Negro foi para o intervalo com vantagem mínima no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo apresentou um ritmo mais moderado e chegou até a levar alguns sustos com o Sporting Cristal. O maior deles ocorreu aos 17 minutos, quando Lora ganhou a bola após falha de Ayrton Lucas e tocou para Christofer Gonzáles. O atacante entrou completamente sozinho com Hugo, mas acabou batendo por cima do gol rubro-negro.

Mesmo sem fazer muita força, o Flamengo conseguiu chegar ao segundo gol em bola parada. Andreas Pereira, que entrou bem na partida, cobrou falta na área para cabeçada de Pedro, que mandou para o fundo das redes. O Rubro-Negro ainda teve chance de ampliar logo em seguida em cabeçada de David Luiz, mas a bola explodiu no travessão.

Quando tudo já parecia definido, o goleiro Hugo voltou novamente aos holofotes. Christofer Gonzáles recebeu na ponta esquerda, tirou Rodinei da jogada e deu um chute fraco no gol. A bola era totalmente defensável, mas o goleiro do Flamengo acabou aceitando. Para sorte do camisa 45, o time adversário não teve forças para reagir.

Agora, o Flamengo vira sua chave para o Campeonato Brasileiro enquanto aguarda a definição de seu adversário nas oitavas da Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 18h, para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã.

FLAMENGO X SPORTING CRISTAL

Local: Maracanã (RJ)

Árbitro: Alexis Ferreira (VEN)

FLAMENGO: Hugo Souza, Isla (Rodinei), Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes (Andres Pereira), Thiago Maia (Diego Ribas) e Lázaro (Victor Hugo); Marinho (Bruno Henrique), Gabigol e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

SPORTING CRISTAL: Alejandro Duarte, Madrid, Chávez, Merlo e Loyola, Calcaterra (Leandro Sosa), Távara (Castillo), Lora, Christofer Gonzáles e Yotún; Ávila (Grimaldo). Técnico: Roberto Mosquera.

Gols: FLA: Madrid (contra) (29' do 1ºT) e Pedro ( 29' do 2ºT); SCR: Christofer Gonzáles (39' do 2ºT)

Cartões amarelos: FLA: João Gomes (fora do próximo jogo); SCR: Távara e Yotún