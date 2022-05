Landim (centro) ao lado de Reinaldo Belotti (E) e Rodrigo Dunshee de Abranches em coletiva - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/05/2022 15:04

Rio - A forma como os torcedores do Flamengo foram tratados no Castelão na partida contra o Ceará pela Série A não agradou aos rubro-negros. Por meio das redes sociais, o vice-presidente Rodrigo Dunshee informou que o clube carioca irá fazer uma denuncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta do ocorrido.

"Torcedor do Flamengo do Ceará, que foi ao jogo no Castelão, essa é para você. Reunimos diversas provas e amanhã (terça) daremos entrada numa denúncia ao STJD, em razão dos maus tratos a que nossos torcedores foram submetidos para ingressar e sair do estádio. Desorganização total.", escreveu o dirigente.

Alguns torcedores do Flamengo relataram que além de sofrer hostilidades no local, tiveram que passar por filas imensas, e que havia poucos portões de entrada no Castelão. Os torcedores também reclamaram de superlotação no setor destinado aos torcedores do clube.