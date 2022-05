Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/05/2022 09:00 | Atualizado 24/05/2022 09:07

Rio - Desde o começo da gestão de Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel são os nomes fortes na montagem do elenco e na gestão do Flamengo. Bastante elogiados principalmente em 2019, os dois vem recebendo críticas nos últimos anos no Rubro-Negro. De acordo com informações do portal "Diário do Fla", o nome de Leonardo, que está de saída do PSG, vem sendo ventilado no clube carioca como uma possível alternativa para substituir um dos dois.

Leonardo foi revelado pelo Flamengo como jogador de futebol no fim dos anos 90. Identificado com o clube carioca e assumidamente torcedor seu nome agradaria bastante o clube carioca. Ele deverá deixar o PSG após o fim da temporada europeia. No clube francês, ele atua desde 2019 como diretor executivo.

Tetracampeão pela seleção brasileira em 1994, Leonardo também já foi treinador, tendo dirigido o Milan e a Inter de Milão. Como dirigente, além do PSG, ele também passou pelo Milan e teve uma passagem anterior pelo clube francês em 2011.