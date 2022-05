Paulo Sousa pode repetir campanha de 2007 na Libertadores e chegar a 16 pontos - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/05/2022 11:25

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo joga a última partida do Grupo H, contra o lanterna Sporting Cristal (PER), nesta terça-feira, às 21h30 no Maracanã. Em busca de uma das melhores campanhas desta edição, o Rubro-Negro não terá Arrascaeta.



O uruguaio é a ausência na lista de relacionados divulgada na manhã desta terça. Além dele, poupado, o Flamengo também não contará com Willian Arão, que está suspenso. A novidade é o jovem volante Daniel Cabral, enquanto Vitinho segue fora.

Há a possibilidade de o técnico Paulo Sousa não mandar a campo outros titulares, já pensando no Fla-Flu do Brasileirão, no domingo.



O Rubro-Negro deve ir a campo com: Hugo, Matheuzinho (Isla), Rodrigo Caio (David Luiz), Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Lázaro; Bruno Henrique e Gabigol.

Veja a lista de relacionados: