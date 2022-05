Sérgio Maurício - Reprodução

Rio - Um vídeo do narrador Sérgio Maurício, da Band, durante uma transmissão da Fórmula 1, vazou nesta segunda-feira (23), mostrando uma conversa com algum membro da produção da emissora e revoltou os torcedores do Flamengo.

No vídeo, Sérgio Maurício comenta sobre a presença de uma bandeira do Botafogo no Grande Prêmio da Espanha e logo depois dá uma polêmica declaração, em off, a respeito dos torcedores do Flamengo.

"Vai pro inferno... Vê se tem flamenguista lá (no GP da Espanha). Tudo duro e favelado", disse Sérgio Maurício.

O vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee repudiou a atitude do comunicador, e disse esperar um pronunciamento da Band.

Inaceitável que um jornalista que vive do Esporte trate a torcida do Flamengo de forma preconceituosa, deselegante e totalmente fora de padrão técnico e social. Antes de cogitar qualquer atuação jurídica, temos que esperar uma atuação da @bandsports e da @bandnewstv. https://t.co/STTG1CR6cp — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) May 23, 2022

Até o momento da publicação desta nota, a Rede Bandeirantes e o narrador Sérgio Maurício não haviam se pronunciado sobre o assunto.