Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

ArrascaetaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/05/2022 16:06

Rio - Convocado para defender a seleção do Uruguai em amistosos no próximo mês para a preparação da Copa do Mundo, o meia Giorgian De Arrascaeta não será desfalque do Flamengo no clássico contra o Fluminense. O apoiador, de 27 anos, irá viajar para fazer parte da delegação da Celeste no dia seguinte do clássico. As informações são da jornalista Isabelle Costa.

Arrascaeta irá ficar nove dias com a seleção do seu país e irá desfalcar o Flamengo em três partidas do Brasileirão. Ele não irá enfrentar o Fortaleza, no Rio, o Bragantino, em São Paulo e o Internacional, em Porto Alegre.

Classificada para disputar a Copa do Mundo do Catar, o Uruguai entrará em campo nos próximos dias 2, 5 e 11 para encarar o México, os Estados Unidos e a Jamaica. Todas estas equipes fazem parte da Concacaf.