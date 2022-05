CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

CT Ninho do UrubuAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 24/05/2022 16:05

Rio - Visando melhorar a estrutura do CT Ninho do Urubu, o Flamengo começou a implementar o gramado híbrido em seu Centro de Treinamento, assim como foi feito no Estádio do Maracanã. Após dois meses desde o início das reformas, o novo gramado finalmente estará disponível para os atletas do Rubro-Negro.

Nesta quarta-feira (25), o técnico Paulo Sousa comandará seu primeiro treino no campo 2 com a grama híbrida. A ideia da diretoria do Flamengo é fazer com que os atletas tenham condições similares às do Maracanã, que possui 10% de fibras sintéticas em seu gramado.

Segundo o portal "UOL", agora será a vez do campo 1 entrar em reformas para realizar a mesma implementação. Após o término, será a vez do campo 3 passar pelo mesmo procedimento. A diretoria optou por realizar este planejamento, fazendo com que os atletas e a comissão técnica tenham sempre dois campos à disposição para realizar os treinamentos.