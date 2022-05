Gabigol - atacante do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/05/2022 17:26

Rio - Gabigol e Calleri são a esperança de gol em suas respectivas equipes. Flamengo e São Paulo possuem elencos qualificados e ambos os atacantes são destaques no futebol brasileiro. Durante o programa "ESPN F90" desta segunda-feira, o comentarista Felippe Facincani comparou os dois jogadores e afirmou que o argentino faz um ano melhor do que o camisa 9 rubro-negro.



- O ano de Calleri é melhor do que do Gabriel do Flamengo. Por que o Gabriel tem muito mais recursos de time para jogar mais. Ambos tem a mesma estatística: 26 jogos e 15 gols. Outra coisa, o Calleri joga no Campeonato Paulista, que é mais forte do que o Campeonato Carioca - declarou Facincani.



- Gabriel tem perdido chances absurdas. Ele pode recuperar essa fase. O Gabriel não é toda hora o melhor do mundo e o melhor do Brasil. Não cai um braço falar que o ano do Calleri, nesse momento, é melhor - concluiu o comentarista.



Calleri é o principal jogador de ataque do São Paulo e vem sendo decisivo nas últimas partidas. Gabigol, por outro lado, joga ao lado de outros grandes atacantes no setor ofensivo do Flamengo. Ambos são fundamentais para suas equipes e apesar de serem da mesma posição, exercem funções diferentes dentro de campo.



No último fim de semana, os dois jogadores foram protagonistas em campo, mas de formas diferentes. Calleri fez o gol que garantiu o empate contra o Corinthians e Gabigol construiu a jogada do triunfo de Pedro no Maracanã. Independentemente das comparações, a expectativa é que os atacantes continuem brilhando nesse restante de temporada.