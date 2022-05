Pedro comemora seu gol sobre a Universidad Católica, do Chile - Staff Images / CONMEBOL

Publicado 22/05/2022 16:21

Após um jejum de 13 jogos sem marcar, Pedro parece ter se reencontrado com o gol. Nas últimas cinco partidas do Flamengo em que o centroavante atuou, foram quatro bolas na rede colocadas pelo camisa 21. Neste sábado, contra o Goiás, o atacante marcou o único gol do duelo, garantindo os três pontos para o Rubro-Negro.



Esse foi o seu 7º tento anotado na temporada e o 48º desde que chegou à Gávea, em 2020. Mesmo tendo saído do banco em 65 dos 123 jogos em que atuou pelo clube - foi titular em 58 -, Pedro já é um dos cinco maiores artilheiros do time neste século. Ao estufar as redes do Esmeraldino, superou Obina, Leonardo Moura e Vagner Love no ranking.



Agora, apenas Gabigol, Bruno Henrique e Renato Abreu marcaram mais vezes que o jogador. Confira o top 10:



MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO SÉCULO



1º - Gabigol - 119 gols

2º - Bruno Henrique - 79 gols

3º - Renato Abreu - 73 gols

4º - Pedro - 48 gols

5º - Obina - 47 gols

Vagner Love - 47 gols

Léo Moura - 47 gols

8º - Arrascaeta - 46 gols

9º - Hernane Brocador - 45 gols

10º - Edílson - 44 gols