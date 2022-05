Paulo Sousa - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/05/2022 19:30

Rio - O silêncio sobre o atrito entre Paulo Sousa e Diego Alves, enfim, foi quebrado no Flamengo. Na noite deste sábado, após a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no Maracanã, o treinador deu uma coletiva ao lado do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel e admitiu que houve uma falha de comunicação com sua comissão técnica no episódio envolvendo o goleiro.

"Nunca o Diego falou que estava a disposição e nunca o Spindel disse que ele estava a disposição. Admito que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. O que aconteceu foi uma falta de comunicação entre meu fisioterapeuta e meu preparador. E houve uma falta de comunicação entre o Bruno (Spindel) e eu, o que me levou eventualmente a pensar algo. Falamos, conversamos, esclarecemos, como gente crescida, como gente que quer bem para o Flamengo. Por isso, da minha parte e da parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, estamos muito centrados naquilo que é ganhar", disse Paulo Sousa logo na abertura da coletiva.

O treinador também detalhou a situação atual de Diego, que ainda se encontra no departamento médico.

"Até porque, na terça, ele fez um trabalho no campo. Depois disso, fizemos testes musculares e percebemos que tínhamos dado um passo a mais naquilo que deveria ter sido. Hoje ele ainda está no departamento médico para ter força suficiente e não dar passos para trás. Há processos a serem feitos", afirmou.

A versão dada pelo português foi endossada por Spindel, que garantiu que o episódio está superado.

"Como o Mister falou, o episódio já está superado. Todos dentro do Flamengo têm o objetivo muito claro, que é ganhar títulos e dar alegria ao torcedor. Em nenhum momento o Diego se colocou à disposição, como o Mister falou", declarou o diretor.

Após a vitória contra o Goiás, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30. O Rubro-Negro encara o Sporting Cristal, pela Libertadores, no Maracanã.