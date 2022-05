Gabigol e Pedro - Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol e Pedro - FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/05/2022 15:34

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Goiás, neste sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Precisando vencer para recuperar a confiança no Brasileirão, o técnico Paulo Sousa trouxe uma escalação ousada, com Gabigol e Pedro juntos no ataque Rubro-Negro

Com isso, os onze atletas iniciais definidos pelo treinador português são: Hugo Souza, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Pedro. No banco de reservas, estão à disposição: Matheus Cunha, Isla, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Thiago Maia, Andreas Pereira, Diego Ribas, Lázaro, Marinho e Victor Hugo.