Publicado 20/05/2022 16:26

Rio - A nova crise do Flamengo instaurada pelo atrito entre o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves surpreendeu o comentarista Denílson nesta sexta-feira (20), durante o programa "Jogo Aberto", da Band. Na ocasião, o comentarista analisou o ambiente do Rubro-negro e saiu em defesa do treinador português.

"Está estranho, de verdade. Não vi polêmica ou maldade na declaração do Paulo Sousa, achei até coerente. Se o cara não treinou, não tem como ele jogar. Independentemente se está treinando separado ou com o time e é uma escolha do treinador. Eu não sei em qual ponto incomodou o Alves", disse o comentarista Denílson.



Além disso, o comentarista acredita que os problemas internos e externos do Flamengo estão afetando o trabalho de Paulo Sousa.

"Está difícil para o Paulo. Quando não é uma declaração interna, é externa, no caso do Jesus, tumultuando. Ele deu uma resposta positiva, venceu e teve união dos jogadores comemorando com ele. O ideal seria vir os dois a público. Fala com a imprensa e resolve o assunto e acabou", concluiu.