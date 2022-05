Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/05/2022 15:37

Rio - Após sofrer lesão rara no pé esquerdo e ser submetido a uma cirurgia no último domingo (15), Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, iniciou a fisioterapia nesta sexta-feira (20). O começo das atividades para recuperação do atleta estava previsto para a próxima segunda (23), mas foi antecipado. O jogador deve ficar afastado por cerca de dois meses.