Paulo Sousa assumiu o Rubro-Negro em janeiro deste ano - Foto: Diego Lima/AFP

Paulo Sousa assumiu o Rubro-Negro em janeiro deste anoFoto: Diego Lima/AFP

Publicado 19/05/2022 19:37

Rio - O técnico Paulo Sousa emitiu uma nota oficial na tarde desta quinta-feira sobre a informação dada pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, durante o programa "Seleção SporTV". O treinador negou que tenha "encomendado" uma pergunta sobre Diego Alves e garantiu não ter qualquer relação pessoal com jornalistas.

Além disso, Paulo Sousa não descartou a possibilidade de ingressar com uma ação na Justiça caso não haja uma retratação pública sobre o ocorrido.

Veja o comunicado na íntegra:

“O técnico do Flamengo, Paulo Sousa, diante dos fatos expostos pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, no programa Seleção SporTV de hoje (19/05), gostaria de esclarecer os seguintes pontos:



Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagens ou ligação, apesar de receber vários pedidos diretos de profissionais dos mais diferentes veículos. Paulo Sousa nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria “encomendado” algum tipo de pergunta a um repórter. O técnico lamenta que um profissional de um dos principais veículos de comunicação do país tenha, de modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas, feito esse tipo de acusação. E não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça caso não haja retratação pública”.