David Luiz - Gilvan de Souza/Flamengo

David LuizGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/05/2022 15:55

Rio - Desfalque no jogo contra a Universidad Católica (CHI), na terça-feira, David Luiz foi a campo e treinou com o grupo principal nesta manhã, na reapresentação do Flamengo após a vitória pela Libertadores. O zagueiro, portanto, deve ficar à disposição do técnico Paulo Sousa no sábado, contra o Goiás, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro.



O Flamengo informou uma lesão na panturrilha direita de David Luiz na segunda-feira, véspera do jogo contra a Católica. O zagueiro foi um dos oito desfalques neste confronto. Diego Alves, protagonista do atrito com o técnico Paulo Sousa, ficou apenas na academia do CT.



Entre os demais desfalques, Vitinho, Gustavo Henrique e Filipe Luís foram a campo e realizaram trabalhos específicos no CT do clube.