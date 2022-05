Otávio, volante do Atlético-MG - Divulgação / Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 19/05/2022 12:46

Rio - Um dos reforços do Atlético-MG nesta temporada, o volante Otávio admitiu que chegou a despertar o interesse do Flamengo e de outros clubes brasileiros. Em entrevista à "ESPN", o jogador explicou os motivos que o levaram a optar por assinar com o Galo.

"Chegou a ter interesse de Flamengo, Internacional e Palmeiras, mas deixei na mão dos meus empresários. Claro que a palavra final era minha. Dentro de tudo que foi proposto, o Atlético-MG foi o clube que me convenceu porque foi a melhor opção no momento", disse Otávio.

"É um clube campeão de tudo, com um projeto ambicioso para continuar no topo e sendo no meu país, pesou muito. Eu também tinha ofertas da Europa de meio de tabela, mas ter um time com planejamento, isso pesou muito. Não voltei para qualquer time, voltei para um clube gigantesco, que tem estrutura. Poder conquistar títulos é o meu principal objetivo", completou.

Otávio chegou ao Galo em fevereiro e já disputou 15 partidas. Ele foi contratado por empréstimo junto ao Bordeaux-FRA até junho, quando se encerra seu contrato com o time francês e ele fica livre para assinar em definitivo.