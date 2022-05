Ninho do Urubu - Divulgação

Publicado 19/05/2022 11:53

Rio - O Flamengo teve o retorno de uma joia da base. O atacante Weverton, de 19 anos, foi revelado pelo clube e logo emprestado ao Acadêmica de Coimbra, de Portugal, mas voltou à casa após o time português não exercer a opção de compra estabelecida no contrato. A informação é do youtuber "FlaZoeiro".

Com Gabigol e Pedro à disposição do treinador Paulo Sousa, Weverton teria chance remota de atuar na temporada. Por isso, o Flamengo optou por dar rodagem ao atleta, na expectativa de que o jovem retornasse com mais experiência. O jogador possui vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2023, com multa rescisória de 45 milhões de euros, algo em torno de R$ 235 milhões na cotação atual. Além disso, o clube carioca é detentor de 70% dos direitos econômicos.

Weverton é um dos atletas que integra uma das gerações mais valiosas do clube, junto aos jogadores Hugo Souza, Lázaro, e João Gomes, trio que faz plantel no Flamengo. Ele também atuou com o meia Reinier e centroavante Muniz, que estão na Europa.

Em 2019, Weverton conquistou pelo Flamengo os títulos do Campeonato Brasileiro sub-20, sub-17, a Super Copa do Brasil sub-20, o Campeonato Carioca sub-20 e o Torneio Otávio Pinto Guimarães. Já em 2018, o jogador venceu a Copa do Brasil sub-17.