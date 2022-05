Tite e Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia e Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Tite e Jorge JesusDaniel Castelo Branco/Agência O Dia e Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 18/05/2022 19:07

Rio - Nos últimos tempos, o nome do técnico Jorge Jesus tem sido bastante falado nos bastidores do Flamengo. No entanto, alguns torcedores e dirigentes são contra a volta do técnico campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019. Em entrevista ao podcast "Cara a Tapa", do jornalista Rica Perrone, o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, comentou sobre o assunto, e fez uma comparação com Tite, atual técnico da Seleção Brasileira.

"O Jorge Jesus é o maior treinador dos últimos tempos do Flamengo. Ele fez uma revolução no futebol brasileiro. O Tite é uma pessoa que também tem um valor extraordinário, especialmente por tudo que ele fez na Seleção Brasileira. Vou votar no Tite porque ele vai jogar a Copa do Mundo, está precisando mais do meu voto. O Jesus, infelizmente, já não está mais conosco (no Flamengo)", disse Eduardo Bandeira de Mello.

Ainda no podcast, o ex-presidente do Flamengo também deu a sua opinião em outro "duelo". Desta vez, de dois antigos treinadores do clube: Renato Gaúcho e Rogério Ceni.

"São dois treinadores muito diferentes. O Renato é mais visceral, aquele treinador que puxa pelo elenco e motivação, enquanto o Ceni, apesar de conhecer pouco dele, vejo como uma pessoa estudiosa e metódica. O ideal seria ter as duas características na mesma pessoa, mas vou desempatar pelo trabalho que o Renato fez como atleta do Flamengo. Ganhamos o tetra em 1987 graças ao talento dele", comentou.

Embora o nome de Jorge Jesus siga rondando o dia a dia do Flamengo, a diretoria segue firme com a decisão de manter Paulo Sousa. O técnico, inclusive, segue preparando sua equipe para o duelo contra o Goiás, neste sábado (21), às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.