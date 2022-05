Eric Faria - Reprodução Internet

Publicado 18/05/2022 16:06

Rio - O clima entre o treinador Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves pode estar estremecido. Empenhado em trabalhar com o jovem Hugo Souza, o português já demonstrou sua preferência do momento. Ainda com a lesão de Santos, o garoto do Ninho está ganhando mais espaço, enquanto Diego, mesmo tendo relatado melhora da pubalgia, diagnosticada há pouco tempo, para atuar no jogo desta terça (17), o comandante português vetou o arqueiro e fez duras críticas. Após o episódio, o jornalista Eric Faria apontou que o técnico já não mais aguentaria o atleta.

"Depois da coletiva do Paulo Sousa, o departamento de futebol do Flamengo tem um abacaxi pra descascar. O jeito como o técnico abordou o tema Diego Alves, pra mim, foi definitivo. Ele não suporta mais a presença do goleiro. Expôs até uma reunião interna para justificar o que falou.", publicou Eric Faria em seu Twitter.

O comentário feito pelo jornalista se deu após o comandante português afirmar que não relacionou o goleiro porque não se recupera de uma pubalgia 'de um dia para o outro, ou depois de uma reunião com o Bruno Spindel na hora do almoço'. Ainda apontou o fato de o jogador estar sem treinar há mais de uma semana.

"Aqui os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado", disse Paulo Sousa após a vitória sobre o Universidad Católica, do Chile.