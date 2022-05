Hugo recebe apoio do elenco do Flamengo após vaias dos torcedores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/05/2022 15:40

Rio - Bastante vaiado pelos torcedores do Flamengo, Hugo Souza foi titular na vitória do clube carioca sobre a Universidad Católica. E de acordo com o portal "Coluna do Fla", o goleiro foi avaliado por representantes de um clube europeu na partida realizada no Maracanã, pela Libertadores.

Segundo o site, um olheiro o um olheiro do Ajax, da Holanda, teria comparecido ao jogo para avaliar o goleiro. Hugo Souza vem sendo observado pelo clube europeu desde a temporada de 2020, quando se destacou como profissional do Flamengo.

O jovem, de 23 anos, vive um momento complicado no clube carioca. Após falhar seguidamente contra Botafogo e Ceará, Hugo Souza passou a ser muito criticado pelos torcedores. Paulo Sousa, no entanto, bancou a titularidade e disse que continua confiando no goleiro.