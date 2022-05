Hugo Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Hugo SouzaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/05/2022 14:42

Rio - A torcida do Flamengo não está nada satisfeita com o desempenho do goleiro Hugo e fez questão de demonstrar isso na partida contra a Universidad Católica, na última terça-feira, no Maracanã, quando vaiou o jogador do início ao fim da partida. No entanto, para Júnior, ídolo do Flamengo e comentarista do Grupo Globo, a atitude dos rubro-negros pode prejudicar ainda mais a evolução do jovem.

“Se a torcida quer que o jogador dê retorno durante os 90 minutos, a vaia é o pior caminho. Pode ser garoto, ou até mesmo experiente, já vimos isso, cria instabilidade no jogador muito grande. É preciso ter muita força de concentração. Naturalmente, o Hugo ainda não tem, até pela fase em que vive. Se quiser que ele volte a ter boas atuações a vaia não será o caminho”, disse Júnior durante o "Seleção SporTV".

Apesar de não ser unanimidade, Hugo deve ser mantido como goleiro titular do Flamengo. Diego Alves e Santos, que poderiam ficar com a vaga, estão no departamento médico.