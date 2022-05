Hugo recebe apoio do elenco do Flamengo após vaias dos torcedores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Hugo recebe apoio do elenco do Flamengo após vaias dos torcedoresFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/05/2022 10:44

Rio - O Flamengo venceu por 3 a 0 o Universidad Católica, do Chile, na noite da última terça-feira (17), no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Apesar de não ter sofrido gol, o goleiro Hugo Souza foi vaiado pelos torcedores toda vez que tocava na bola. Por isso, após a partida, o elenco fez uma roda em volta do arqueiro a fim de demonstrar apoio e, Everton Ribeiro defendeu o atleta.

"Hugo é um jogador novo, cria do Flamengo, e merecia essa demonstração do grupo. A gente sabe que a cobrança no Flamengo é forte, tem que ter personalidade, e ele tem, quer evoluir e melhorar. Tem toda a nossa confiança, do mister, fez um grande jogo", disse o meio-campista, que completou:

"Mostrou competência novamente, e ali no final a gente se abraçou. Mostramos que estamos juntos independente da situação, um ajudando um ao outro para trazer as vitórias que a gente merece e que a torcida tanto quer e merece também. Hoje deram mais uma vez um show de apoio, precisamos deles e quanto mais a gente correr e demonstrar que queremos a vitória, eles estarão cada vez mais conosco", concluiu.

Com Diego Alves e Santos lesionados, Hugo Souza deve permanecer na titularidade do Flamengo no próximo compromisso contra o Goiás, no sábado (21), às 16h30, no Maracanã.