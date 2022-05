Paulo Sousa - AFP

Publicado 18/05/2022

Rio - O Flamengo venceu a Universidad Católica por 3 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Ao fim da partida, o técnico Paulo Sousa falou sobre as críticas e vaias que o goleiro Hugo Souza recebeu na partida. O português saiu em defesa do jovem atleta.

"Vamos tentar ser um bocadinho honestos. Vamos ver o percurso do Hugo e o crescimento técnico do goleiro. Procurem ser analistas e vejam o crescimento dele, um menino de 23 anos, com uma torcida e uma pressão que o Flamengo exerce, que é grande. Ver o crescimento emotivo, a capacidade de controle emotivo dos jogos que ele tem tido tem sido extraordinária, para um menino de 23 anos. Hoje percebeu-se perfeitamente que o impacto foi grande, e o grupo quis dizer que está com ele. No dia a dia é exatamente isso que passa", afirmou.

Pressionado no cargo, Paulo Sousa afirmou que está preparado para lidar com as consequências de estar á frente de um clube com a importância do Flamengo.

"Estou muito bem, sei que este é um clube que exige muito todos os dias. Temos que estar preparados, e estou para poder liderar essa qualidade dos jogadores e humana para podermos, juntos, ter vitórias como esta", disse.