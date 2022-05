Gabigol - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/05/2022 17:21

Rio - Jorge Jesus continua sendo o favorito para assumir o cargo de treinador do Fenerbahçe e pode acabar tirando um jogador importante do Flamengo. De acordo com a CNN da Turquia, o clube europeu estuda fazer uma proposta pelo camisa 9, que agrada ao Mister.

Segundo a publicação, Fenerbahçe pensa em adquirir 50% dos direitos econômicos de Gabigol. A ideia é utilizar o dinheiro em caixa pela venda de Pelkas e Szalai para formalizar uma oferta ao Flamengo pelo camisa 9.

Apesar de ser bastante cotado para assumir o clube, Jorge Jesus ainda não definiu seu futuro. O Mister vem arrastando as negociações com o Fenerbahçe ao longo das últimas semanas e já deixou claro que seu desejo é retornar ao Flamengo.