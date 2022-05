Rodrigo Caio no treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/05/2022 11:24

O Flamengo tem um novo desfalque para o duelo desta terça-feira, às 21h30, contra o Universidad Católica, no Maracanã pela Libertadores. David Luiz, com lesão grau 1 na panturrilha direita, não foi relacionado. Por outro lado, Rodrigo Caio irá para o jogo.



David Luiz sentiu dores na panturrilha direita durante o jogo contra o Ceará, no sábado pelo Brasileirão, e não foi a campo no treino de segunda-feira. E, após exame, foi constatada uma lesão leve no local. O zagueiro já faz tratamento e deve retornar em breve.



Já Rodrigo Caio, que era dúvida, foi confirmado. O jogador foi motivo de preocupação ao ouvir um estalo no tornozelo esquerdo ao fim do jogo com o Ceará. Entretanto, foi só um susto.



O Flamengo deve ir a campo com: Hugo, Matheuzinho (Isla), Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Veja os relacionados: