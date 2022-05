Torcida do Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Publicado 16/05/2022 21:41

Uma das torcidas organizadas do Flamengo, a Flamanguaça, foi notificada pelo BEPE nesta segunda-feira e informada que a Conmebol não liberou o uso de baterias nas arquibancadas do Maracanã no duelo desta terça-feira, com a Universidad Católica, pela Libertadores, às 21h30.

A decisão pegou a torcida de surpresa, que já se preparava para organizar a festa no Maracanã para apoiar a equipe, que está pressionada para ter resultados e desempenho melhores, apesar de estar invicta na Libertadores. Porém, no Brasileirão, só não está na zona e rebaixamento por ter saldo de gols melhores do que o Juventude.

Mais de 38 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para Flamengo x Católica, e Hugo Sousa, destaque negativo no empate com o Ceará, no último sábado, terá que ter mental forte para sustentar a pressão que receberá das arquibancadas, pois os torcedores queriam o goleiro fora do time titular.