Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/05/2022 16:58

Rio - O futuro de Jorge Jesus no futebol segue sem resolução e o motivo pode ter nome: Flamengo. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o empresário do Mister afirmou que o português ainda não assinou com o Fenerbahçe, da Turquia, porque ainda aguarda uma resolução em relação ao futuro de Paulo Sousa no clube carioca.

Com a má campanha do Flamengo no Brasileiro, o treinador português está pressionado no cargo. O seu compatriota, Jorge Jesus, afirmou em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, que gostaria de treinar o Rubro-Negro e que esperaria o clube carioca até o dia 20. Após a repercussão negativa do ocorrido, o campeão da Libertadores de 2019 voltou para Portugal e afirmou que não irá treinar um clube brasileiro em 2022. No entanto, segundo o agente, Jesus ainda tem esperança de voltar ao Flamengo.

A negociação entre o técnico e o Fenerbahçe, da Turquia, está em estágio avançado. Porém, ela deu uma paralisada nesta semana. De acordo com informações do jornalista Cícero Andrade, o português ainda não definiu o tempo de contrato com o clube turco. Jorge Jesus deseja apenas uma temporada de vínculo, enquanto o clube turco quer contrato de dois anos.