Carvalhal está de saída do Braga - Miguel Riopa / AFP

Carvalhal está de saída do BragaMiguel Riopa / AFP

Publicado 16/05/2022 13:26

O Braga divulgou na manhã desta segunda-feira que Carlos Carvalhal não vai seguir no clube para a próxima temporada. O treinador, que foi alvo do Flamengo antes de fechar com Paulo Sousa, fica livre no mercado.

"O SC Braga agradece a Carlos Carvalhal todo o trabalho e dedicação colocada ao serviço do Clube, enaltecendo a atitude profissional como sempre encarou as suas tarefas na liderança da equipa principal", divulgou o clube em nota.



Carlos Carvalhal atraiu os interesses de clubes como Brentford, da Inglaterra, e equipes da Espanha e do Oriente Médio. O treinador espera o fim da temporada europeia para definir seu futuro.



No comando do Braga por dois anos, Carlos Carvalhal conquistou uma Taça de Portugal no ano do centenário do clube.