Publicado 16/05/2022 12:20

Rio - A negociação de Jorge Jesus e Fenerbahçe, da Turquia, que estava em estágio avançado, deu uma estabilizada. De acordo com informações do jornalista Cícero Andrade, o português ainda não definiu o tempo de contrato com o clube turco. Com isso, o prazo que o Mister havia dado para definir o seu futuro, que era até a próxima sexta-feira, poderá ser modificado.

Todo esse atraso acontece no momento em que o Flamengo vive um momento de grande pressão. Com uma campanha fraca no Brasileirão, Paulo Sousa vem sendo muito criticado pelos torcedores. No entanto, a diretoria do clube carioca não planeja encerrar a sua passagem pelo Rubro-Negro.

A respeito da negociação envolvendo Jorge Jesus e o clube turco, o que vem atrasando o acordo seria o tempo de contrato entre as partes. O Mister gostaria de assinar por apenas um ano, enquanto o Fenerbahçe deseja duas temporadas. O impasse entre as partes foi noticiado inclusive pela imprensa local.

O Flamengo tem dois partidas no Maracanã neste semana para acalmar os ânimos e reduzir a pressão sobre Paulo Sousa. Nesta terça, o clube carioca recebe o Universidad Católica e pode selar a classificação para as oitavas de final da Libertadores. No próximo sábado, o Rubro-Negro vai em busca da sua segunda vitória na Série A, em duelo com o Goiás.