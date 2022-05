Hugo Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/05/2022 17:00

Rio - Titular do Flamengo nas últimas partidas, o goleiro Hugo Souza pode perder a sua posição. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", as últimas falhas têm feito o treinador Paulo Sousa cogitar uma mudança no gol rubro-negro.

Além do jovem, o Flamengo tem dois nomes experientes para a posição. Santos, ex-Athletico-PR, que foi contratado recentemente. E Diego Alves, que é um ídolo dos torcedores do Flamengo, mas que perdeu espaço desde a chegada de Paulo Sousa no comando do clube carioca.

O ex-goleiro do clube paranaense estava revezando com Hugo Souza, mas sofreu uma lesão e só deverá retornar no mês que vem. Já Diego Alves atuou em apenas duas partidas na atual temporada, e recentemente teve uma contusão no púbis diagnosticada.

Apesar do momento complicado, Hugo Souza conta com a confiança da comissão técnica do Flamengo. Ele é visto com alguém com potencial para ser um dos melhores da posição no país em breve. Porém, a parte psicológica do arqueiro vem sendo acompanhada de perto. Dono de personalidade forte, a comissão técnica reforça a necessidade do equilíbrio emocional para que o goleiro esteja em bom nível. Além do trabalho psicológico, Hugo Souza vem sendo estimulado a melhorar sua qualidade técnica com os pés.