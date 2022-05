Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/05/2022 21:16

O goleiro Hugo Souza, que falhou no gol de empate do Ceará contra o Flamengo, neste sábado, em 2 a 2, se pronunciou no Instagram e fez uma postagem de três parágrafos para falar sobre a sua atuação e também da equipe no duelo com o Vovô.

De acordo com Hugo Souza, tanto ele quanto a equipe tiveram uma boa atuação no empate do Flamengo com o Ceará. Leia abaixo o texto na íntegra.

Hugo Souza se manifestou pela conta oficial no Instagram após o empate do Flamengo com o Ceará: "Sou grato sempre pelas oportunidades que recebo e busco sempre o melhor, corrigir os meus erros e buscar cada vez mais a excelência" pic.twitter.com/ahIaYspNxy — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 14, 2022

Minutos após o jogo do Fla com o Ceará, Hugo Souza deletou a conta oficial do Twitter, que havia sido "invadida" por torcedores, que o xingavam e o criticavam pelo desempenho nas últimas partidas. Vale ressaltar que Santos e Diego Alves, outras opções para o gol, estão no Departamento Médico.