Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Diego AlvesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/05/2022 21:00

Rio - O goleiro Diego Alves, de 36 anos, vem despertando o interesse de alguns clubes. No entanto, de acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o veterano deseja cumprir o contrato com o Rubro-Negro até o fim. O São Paulo é considerado o principal interessado na contratação do jogador.

Com a chegada de Paulo Sousa, Diego Alves perdeu a titularidade no Flamengo. Preterido por Hugo Souza, o veterano se tornou a terceira opção no setor, com a chegada de Santos, do Athletico-PR. O seu vínculo com o clube carioca vai até o fim de 2022.

A indicação do goleiro para reforçar o São Paulo teria partido de Rogério Ceni. Os dois trabalharam juntos no Flamengo em 2020 e 2021. Naquele período, Diego Alves sofreu com problemas físicos e Hugo Souza foi muito utilizado, mas o treinador do clube do Morumbi sempre teve o veterano como o titular da posição.