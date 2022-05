Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/05/2022 18:32

O clima no Flamengo continuará tenso depois deste sábado. A equipe encarou o Ceará fora de casa e ficou apenas no empate em 2 a 2. Porém, o resultado teve gosto de derrota, pois o segundo gol do Vovô saiu aos 45 do segundo tempo, após falha do goleiro Hugo Sousa.

Foi uma primeira etapa movimentada, com boas chances para os dois times, mas o Flamengo foi melhor. O time carioca começou pressionando na saída de bola e criou algumas chances, especialmente com Arrascaeta e Bruno Henrique pela esquerda. E foi em uma cobrança de escanteio do uruguaio que o Flamengo saiu na frente, com Arão de cabeça, aos sete minutos.

Após a pressão inicial do adversário, o Ceará colocou a bola no chão e cresceu na partida, especialmente explorando a velocidade de Mendoza, que deu trabalho à defesa adversária. E foi em um cochilo da defesa do Flamengo que o Ceará empatou. Zé Roberto cobrou falta nas costas de Isla, e Mendonza apareceu livre para empatar na saída de Hugo, aos 25 minutos.

O jogo ficou aberto, com as duas equipes criando chances. Mas foi o Flamengo que fez o segundo, repetindo a receita em um lance que pareceu replay do primeiro gol. Em cobrança de falta, Arrascaeta colocou na cabeça de Arão, e o camisa 5 cabeceou para dentro do gol, colocando o Rubro-Negro na frente novamente.

Na saída do intervalo, Arão, autor dos dois gols, falou sobre as duas assistências de Arrascaeta e disse que iria fazer um churrasco junto com Arrascaeta com o dinheiro do bicho, brincando com os dois passes do uruguaio.

No segundo tempo, o que mais chamaram atenção nos primeiros minutos foram as substituições de Paulo Sousa. No intervalo, ele sacou Ayrton Lucas, lateral esquerdo, para colocar Matheuzinho improvisado. Aos 16, o treinador sacou Isla para colocar Marcos Paulo, lateral-esquerdo, e colocar Matheuzinho na direita. Ou seja, o comandante fez duas alterações desnecessárias.

Em determinado momento, alguns torcedores rubro-negros presentes no Castelão começaram a vaiar a equipe, que pouco fazia em campo. Para piorar os ânimos, Bruno Henrique sentiu dores musculares, pediu para sair e deu lugar a Lázaro.

Fora isso, a segunda etapa não teve nenhum destaque. Apenas aos 35 minutos, quando Ceará quase empatou o jogo. Na cobrança de escanteio de Nino Paraíba, Iuri cabeceou no canto. Hugo fez a defesa parcial, mas foi Matheuzinho quem salvou quase na linha do gol.

Porém, aos 45 do segundo tempo, quando todos esperavam o empate, o Vovô fez o segundo. Em cobrança de falta pela esquerda, Nino Paraíba mandou direto para o gol e encobriu Hugo. Após o empate dos donos da casa, o árbitro apitou o fim de jogo.

Agora, o Flamengo vira a chave e volta a focar na Libertadores. Na terça-feira, às 21h30, no Maracanã, o Rubro-Negro encara a Universidad Católica, do Chile. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para este duelo.