Publicado 14/05/2022 16:59

Rio - O técnico Paulo Sousa vem sendo pressionado no comando do Flamengo pelo rendimento da equipe e também pelos resultados. De acordo com informações oficiais dos dirigentes, o Rubro-Negro não pensa em fazer mudanças. No entanto, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", alguns representantes do clube procuraram o treinador português, Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim é um velho sonho de consumo do Flamengo. Em outras oportunidades, o treinador foi ventilado pelo clube carioca, mas o Rubro-Negro fechou com Domènec Torrent e depois com o próprio Paulo Sousa. Atualmente, o português está livre, após deixar o comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O treinador, de 47 anos, tem passagens por clubes importantes do futebol europeu como Olympiacos, Sporting e Monaco. No clube francês, ele chegou até a semifinal da Liga dos Campeões e trabalhou com Mbappé.