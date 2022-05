Torcida do Flamengo - Paula Reis/Flamengo

Torcida do FlamengoPaula Reis/Flamengo

Publicado 13/05/2022 21:37 | Atualizado 13/05/2022 21:43

O clima no Flamengo não é dos melhores. Sob protesto de torcedores, com direito a pipocas arremessadas em direção a dirigentes, a delegação rubro-negra chegou ao hotel que ficará hospedado em Fortaleza para se concentrar para o jogo contra o Ceará, neste sábado, às 16h30, pelo Brasileirão.

Os ânimos estão exaltados por conta do desempenho da equipe em campo e também pelo o que acontece na Gávea, após a limitação de sócios contribuintes OFF-Rio para mil, o que foi aprovado na última segunda-feira.

Para amenizar as cobranças, o Flamengo precisa vencer o Ceará para respirar no Brasileirão. Atualmente, o Rubro-Negro é 14º colocado, com apenas cinco pontos em cinco jogos conquistados. Caso perca o jogo e Juventude ou Atlético-GO ganhem seus jogos, o Fla terminará a rodada na zona de rebaixamento.