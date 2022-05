Sormani, comentarista dos canais 'ESPN' - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 13/05/2022 19:34

Um dos setores mais discutidos do atual elenco do Flamengo é a lateral direita. Isla, Rodinei e Matheuzinho disputam pela titularidade da posição. Durante o programa "ESPN F90", o comentarista Fábio Sormani analisou os nomes e saiu em defesa de jogador que é bastante criticado por torcedores rubro-negros.

Durante uma discussão sobre quem deveria assumir a titularidade da posição, Sormani defendeu Rodinei e afirmou que o lateral "não é mal jogador".



"Vocês sabem que eu sou meio maluco. Todo mundo sabe disso. Não acho o Rodinei mal lateral. Eu não acho. Acho melhor do que Matheuzinho e isla. Ele poderia jogar no Santos numa boa. Eu não acho ele mal jogador" disse Sormani.



"Eu não acho ele mal jogador do jeito que as pessoas acham. Fez um campeonato maravilhoso pelo Internacional. O Internacional ficou um ponto atrás do Flamengo e o Flamengo foi campeão", ressaltou o comentarista.



"A gente está acabando com o lateral brasileiro com essa história de jogar pelo meio. Nosso futebol sempre foi de laterais agudos. Estão acabando com nossos laterais. Todo mundo pede para lateral jogar no meio. Ninguém pede para lateral ser agudo e jogar no fundo. Então, eu vejo o Rodinei como lateral. Para mim, como lateral, eu não acho ele mal jogador", concluiu Sormani.

Rodinei chegou ao Flamengo no início de 2016 e é um dos atletas mais antigos do atual elenco rubro-negro. Durante sua trajetória pelo clube, o lateral conquistou competições como Libertadores e Brasileirão. Em 2017, Rodinei fez o gol do título do Flamengo na final do Campeonato Carioca.