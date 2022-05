Muralha atuando pelo Flamengo - Divulgação/C.R. Flamengo

Muralha atuando pelo FlamengoDivulgação/C.R. Flamengo

Publicado 13/05/2022 15:56

Rio - O volante Luiz Philipe Muralha, ex-atleta de clubes como o Flamengo, Portuguesa e Bragantino, é o novo reforço do Resenha FC, clube que disputará a Copa do Brasil de futebol 7. Aos 29 anos, esta será a primeira equipe de Fut7 do jogador. A informação sobre a contratação do atleta foi confirmada pelo presidente do clube, Daniel Trajano, ao portal "GE".

Muralha será o terceiro jogador com passagens pelo Flamengo a vestir a camisa do Resenha FC. Antes dele, Léo Moura e Zé Roberto também atuaram pela equipe piauiense.

A Copa do Brasil de futebol 7 será realizada entre os dias 16 e 19 de junho, no Rio de Janeiro. O atleta cria da base do Flamengo se juntará ao elenco apenas no Rio de Janeiro.

Além do Flamengo, Luiz Philipe Muralha também atuou por outros sete clubes em sua carreira no futebol de 11. São eles: Portuguesa, Bragantino, Luverdense, Pohang Steelers (Coreia do Sul), Songnam (Coreia do Sul), Al-Hazem (Arábia Saudita) e Al-Qadsiah (Arábia Saudita). O volante também defendeu a Seleção Brasileira Sub-18 em três partidas.