Além de jogador, Diego Ribas também é palestrante e escritor - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/05/2022 13:28

Rio - O meia do Flamengo, Diego Ribas, entrou para o grupo de influenciadores do LinkedIn. O experiente jogador tem se destacado fora do campo com palestras para empresas e lives em seu Instagram para mais de 12 milhões de seguidores totalizados em suas redes sociais. A informação foi dada pelo portal "MKT Esportivo".

"A partir de hoje, faço parte do time de influenciadores do LinkedIn ao lado de pessoas que admiro como Tiago Leifert, Glenda Kozlowski, Thiago Lolkus Nigro, Joel Jota, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Marcelo Vieira, entre outros", destacou Diego.

Focado em negócios fora do campo, em 2021, Diego Ribas lançou o livro "Momentos Decisivos - Como aliar os seus propósitos e valores para vencer os desafios que o levarão ao sucesso". E, este ano, o jogador criou a Mind Player, escola online de inteligência emocional voltada para atletas que buscam alta performance.

“Vou compartilhar por aqui meus erros, acertos e um pouco do que aprendi, dentro e fora dos campos. Espero ajudar vocês a aliarem seus propósitos e valores para vencerem os desafios que os levarão ao sucesso. Obrigado a todos que já me acompanham e ao time de craques do LinkedIn pelo convite e oportunidade”, afirmou o jogador.