Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 13/05/2022 12:10 | Atualizado 13/05/2022 12:30

Rio - Um dos destaques da vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Altos-PI, na última quarta-feira (11), e que garantiu o acesso às oitavas de final da Copa do Brasil, Victor Hugo, de 18 anos e revelado pela base, marcou seu primeiro gol no profissional. Considerado uma grande promessa, o atleta pode alcançar o mesmo patamar da venda de Vinicius Junior, que ocorreu em maio de 2017 por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época). A informação é do "Coluna do Fla".

Atualmente, a multa rescisória de Victor Hugo para clubes estrangeiros é de 100 milhões de euros (R$ 529,58 milhões na cotação atual) e, com os mesmos agentes de Vinicius Junior, o Flamengo acredita que consegue negociar o jogador futuramente por, pelo menos, um terço do valor da multa rescisória, algo em torno de 33 milhões de euros (atualmente cerca de R$ 174 milhões), lucro parecido ao obtido em 2017 por Vini Jr. Com 18 anos recém-completados, o meia rubro-negro teve contrato renovado com o clube carioca em novembro de 2021 até 2027.

O treinador Paulo Sousa elogiou o desempenho da nova promessa do Flamengo após o último jogo e apontou características que o agradam, como ter boa capacidade de interpretação de espaços, jogar bem de costas e ser um bom jogador fisicamente. Além disso, o técnico português acentuou, positivamente, que se trata de um atleta 'explosivo' e com muita presença.