Publicado 31/05/2022 19:43

Rio - Nesta terça-feira (31), o treinador Jorge Jesus embarcou para Istambul, na Turquia, para assinar com o Fenerbahçe, e, enfim, voltar a treinar um clube de futebol. O Mister teve passagem marcante pelo Flamengo, conquistando importantes títulos, mas sua saída conturbada fez com que algumas pessoas ficassem com um pé atrás.

Sabendo disso, o ex-jogador Zinho, atual comentarista dos canais esportivos do Grupo Disney, alertou o Fenerbahçe, dizendo que a multa rescisória estabelecida no novo contrato do treinador pode facilitar uma saída.

"Jesus falou que iria voltar ao Flamengo e causou um tumulto. Agora, o torcedor do Flamengo vai ver que ele foi embora e assinou. Agora, o Fenerbahçe tem que ficar esperto. Se botar uma multa baixa e o Paulo Sousa não conseguir resultado, os caras vão lá, conversam no ouvido dele, ele larga e vem (para o Flamengo). Ele largou o Flamengo para ir pro Benfica", disse o comentarista no programa ESPN FC.



Segundo informações do Jornal AS, da Espanha, o contrato de Jorge Jesus com o clube turco será válido por uma temporada, recebendo um salário de cerca de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões, na cotação atual).