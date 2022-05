Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Paulo Sousa, técnico do FlamengoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 31/05/2022 16:09

Rio - Após a vitória sobre o Fluminense, no último domingo (29), o elenco do Flamengo recebeu dois dias de folga da diretoria. No entanto, focado em permanecer no clube, o técnico Paulo Sousa deixou o descanso de lado, e aproveitou para se reunir com o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, para discutir o futuro do Rubro-Negro. O encontro aconteceu em um restaurante em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Entre os temas da conversa entre o treinador e o dirigente, estavam o futuro do goleiro Hugo Souza, que teve uma atuação espetacular no clássico de domingo, e até mesmo possíveis contratações para a próxima janela de transferências. A informação é da jornalista Isabelle Costa, do portal "S1Live".

Já os jogadores do elenco do Flamengo aproveitaram mais a folga, e tiraram os dias para descansar. O volante Andreas Pereira aproveitou para conhecer melhor o Rio de Janeiro, e deu um passeio de helicóptero pela cidade. Já Diego Ribas e João Gomes estiveram juntos na praia do Leblon, também na Zona Sul, e aproveitaram para jogar futevôlei. O encontro foi compartilhado pelo próprio camisa 10 nas redes sociais.

No entanto, Diego e João Gomes não foram os únicos atletas a jogarem futevôlei na folga. O influenciador digital e humorista Negrete compartilhou em suas redes sociais uma foto com grande parte do elenco do Flamengo, mostrando a participação em um campeonato da modalidade. Estiveram presentes os seguintes jogadores: Matheus Cunha, Léo Pereira, Lázaro, Matheuzinho, David Luiz, Hugo Souza e Thiago Maia, além de Matheus Thuler, que retornará ao Flamengo em julho , e Reinier, ex-atleta do clube.

O elenco rubro-negro volta aos treinos nesta quarta-feira (01), visando a preparação para o confronto com o Fortaleza, no próximo domingo (5), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.