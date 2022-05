Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/05/2022 10:00

Rio - A janela de transferências para o segundo semestre ainda não abriu, mas nomes vem pipocando como possibilidades no Flamengo. E de acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o clube carioca deverá contratar mais três jogadores para reforçar o elenco para a temporada.

A ideia do Rubro-Negro é trazer um meia, um lateral-direito e um atacante para fechar o grupo em 2022. Com isso, a contratação de Vidal e Thiago Mendes, juntos, seria uma possibilidade pouco possível, afinal os dois atuam no meio-campo. Os dois atletas são os nomes mais ventilados atualmente no Rubro-Negro.

A possível chegada de um lateral-direito é pensando em 2023, mas também para suprir uma carência no elenco. Rodinei e Isla têm contrato até o fim do ano, o chileno não irá permanecer e pode inclusive ser liberado antes do término da temporada, já o brasileiro tem sua situação ainda analisada e uma renovação não é descartada.

Para o ataque, o Flamengo tentará ainda suprir a saída de um dos atacantes que perdeu após o fim do Brasileiro do ano passado. Kennedy e Michael deixaram o clube carioca, que só contratou Marinho para o setor. Com isso, o Rubro-Negro ainda busca mais uma contratação para o ataque.