Flamengo homenageia Adriano após 13 anos da reestreia - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/05/2022 17:40

Rio - Hás exatos 13 anos, o Flamengo e um Maracanã lotado (mais de 70 mil pessoas) presenciavam a reestreia de Adriano com a camisa rubro-negra, em vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Nas redes sociais, o clube prestou homenagem ao Imperador, que marcara um gol naquele jogo (veja abaixo) e foi protagonista do Hexa ao fim da temporada.



- Há 13 anos (2009)… Adriano balançava a rede em sua estreia na volta ao MENGÃO: vitória de 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em jogo válido pelo Brasileirão, no Maraca. O resto é história! - postou o Flamengo.

Com a camisa rubro-negro, o Imperador ergueu troféus importantes além do Brasileiro de 2009, como Copa dos Campeões 2001, Carioca 2000 e 2001, Taça Guanabara 2001 e Taça Rio 2001. Na campanha de 2009, o ex-atacante foi o principal nome do título ao lado do sérvio Petkovic, e foi o artilheiro do campeonato com 19 gols junto de Diego Tardelli, que na época estava no Atlético-MG.