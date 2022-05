Vidal - Divulgação / Inter de Milão

Publicado 31/05/2022 16:23

Rio - O futuro do meia Arturo Vidal parece realmente estar mais próximo do Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o chileno recusou uma proposta do futebol árabe e agora aguarda o fim do seu contrato com a Inter de Milão para analisar uma oferta do clube carioca.

Segundo o site, o Rubro-Negro só irá oferecer uma proposta para o chileno quando seu vínculo com o clube italiano se encerrar. No entanto, já existe o contato entre as partes e um dos pontos que precisam ser superados são os valores em torno das luvas pela assinatura do contrato que terá duração até dezembro de 2023.

Vidal já deixou claro o seu desejo de defender o Flamengo após o término do seu ciclo no futebol europeu. De acordo com o mesmo site, apenas uma proposta de algum grande clube do futebol do Velho Continente, o que hoje é improvável, faria com que o chileno deixasse de ter o Rubro-Negro como prioridade.