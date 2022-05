Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Hugo SouzaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/05/2022 12:37

Rio - Após cometer falhas e ter sido muito contestado pelos torcedores, Hugo Souza permaneceu com a confiança do treinador Paulo Sousa, que já reafirmou diversas vezes o processo de crescimento do goleiro e manteve o jovem na escalação do clássico com o Fluminense. No duelo, o atleta teve sua redenção e recuperou o status diante da torcida, pela qual foi ovacionado. E de acordo com o portal "UOL", a volta por cima começou na preparação para o duelo do último domingo.

Na última quinta-feira (26), o goleiro se reapresentou abalado e cabisbaixo com as falhas cometidas diante do Sporting Cristal, pela Libertadores, e também contra o Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão. Foram três treinamentos para tentar reerguer a cabeça para encarar o clássico carioca. O técnico do Flamengo e o preparador de goleiros, Paulo Grilo, foram os principais nesse processo.

Além disso, o apoio da equipe veio principalmente do incentivo de Matheus Cunha, outro jovem goleiro do Flamengo. Mesmo com campanha dos torcedores para assumir o lugar de Hugo, ele reforçou a confiança em seu companheiro, de acordo com o "UOL Esporte".

A boa atuação do jovem goleiro se deu por diversas defesas enquanto o Fluminense pressionava. E após a partida, Hugo publicou um desabafo em suas redes sociais afirmando que 'encarou de peito aberto para mostrar o motivo pelo qual está no Flamengo'.