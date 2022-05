Torcida do Flamengo - Divulgação

Publicado 30/05/2022 19:59

Rio - Restando nove dias para o confronto entre Flamengo e Red Bull Bragantino, a torcida do Rubro-Negro se antecipou, e comprou toda sua carga de ingressos para o confronto do dia oito de junho, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes para os torcedores do Flamengo assistirem ao duelo estavam sendo vendidos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Os rubro-negros ficarão localizados no "Setor Verde" do estádio.

No entanto, o Flamengo possui outro duelo antes de enfrentar o Red Bull Bragantino. No próximo domingo (5), o Fortaleza será o adversário do Mais Querido, em confronto que será disputado às 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.