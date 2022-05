Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/05/2022 12:42

Em temporada de destaque pelo Flamengo, João Gomes teve o seu nome vinculado a um gigante espanhol no último fim de semana. O jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha (Espanha), informou que o Atlético de Madrid está na iminência de enviar uma proposta para contratar a joia rubro-negra na próxima janela de transferências.

Segundo informações do jornalista Javier Gómara, "com vários nomes" no radar para a posição de primeiro volante, o Atleti se interessou por Gomes muito por sua "capacidade tática".



"Sustenta a posição e tem uma boa distribuição de bola, as características buscadas pelo Atlético para reforçar o setor", diz um trecho da publicação, citando ainda que o time só tem Geoffrey Kondogbia para realizar tais funções no clube, que viu o antigo alvo preferido, Boubacar Kamara (ex-Olympique de Marseille), rumar ao Aston Villa.

Aos 21 anos e tido como joia no Ninho do Urubu, Gomes soma 87 jogos pelo Flamengo, sendo 29 na atual temporada, com três gols e três assistências, ao todo. Atua na equipe profissional desde outubro de 2020 e tem contrato até o fim de 2025 com o Rubro-Negro.