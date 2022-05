Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/05/2022 12:06

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense, Gabigol não perdeu tempo e provocou o rival rubro-negro. Ao ser questionado sobre a sequência ruim contra o Tricolor interrompida neste domingo e também sobre a derrota na decisão do último Carioca, o artilheiro citou o histórico favorável do Rubro-Negro nas finais anteriores a de 2022.

"Nos últimos quatro anos, ganhamos três Cariocas em cima deles. Normal eles vencerem um título. Sobre o Hugo ele fez uma grande partida, ele não é o melhor goleiro do mundo e também não é o pior. Quando eu faço gol não sou o melhor do mundo, e quando erro não sou o pior. Estamos aqui para acertar e evoluir", disse.

No entanto, o artilheiro do Flamengo cometeu um deslize nas contas. Antes de 2022, o Flamengo havia vencido as últimas três finais contra o Fluminense, as duas primeiras realmente aconteceram em 2020 e 2021, porém, a outra citada pelo atacante foi em 2017, algo que aconteceu há cinco anos e não há quatro como disse Gabigol. Tricampeão carioca em 2019, 2020 e 2021, o Rubro-Negro conquistou o primeiro título da série contra o Vasco.