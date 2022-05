Gabigol marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/05/2022 20:25 | Atualizado 29/05/2022 20:39

Autor do gol que garantiu a vitória de virada do Flamengo no clássico com o Fluminense, Gabigol será desfalque do Flamengo na próxima rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza no próximo domingo. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Sobre a vitória, Gabigol admitiu que a atuação do Flamengo não foi a ideal, mas não viu problemas. "Acho que poderíamos fazer um jogo melhor. Mas o futebol tem dessa. A gente, às vezes, perde jogos que domina o adversário, que joga muito melhor. Hoje foi parelho, eles tiveram posse de bola, mais chances. Mas fomos bem na parte defensiva e conseguimos fazer o gol na frente e sair vencedores, que era o mais importante", disse à Premiere.

Gabigol não será o único suspenso do Flamengo. Rodnei, mesmo sem entrar em campo, acabou expulso nos minutos finais, durante uma confusão entre os reservas dos dois times. David Braz também recebeu o vermelho pelo lado do Fluminense.



Já Gabigol foi advertido com o amarelo ainda no primeiro tempo, após falta com o braço em Yago e reclamação muito forte contra o árbitro Raphael Claus. Rodrigo Caio precisou retirá-lo de perto.

Com 12 pontos, o Flamengo receberá o Fortaleza no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.